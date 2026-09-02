Глава СКР затребовал доклад по ситуации с проблемным жильем в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Ульяновской области, где представители льготной категории граждан столкнулись с проблемами при получении жилья. Глава ведомства поручил руководству регионального управления доложить о ходе процессуальной проверки и принятых мерах. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По данным обращения, поступившего в приемную СКР через социальную сеть «ВКонтакте», в ноябре 2018 года гражданам были предоставлены квартиры в новостройке на улице Победы в поселке Радищево. Но помещения оказались непригодными для жизни: отсутствовало газоснабжение, не функционировало электрическое отопление, а несущие конструкции промерзали. Из-за нарушения температурного режима жильцы были вынуждены съехать и арендовать другое жилье за свой счет.

В тексте жалобы также упоминается, что вход и лестничные марши здания не оборудованы пандусом. Это создает серьезные трудности для одного из жильцов, являющегося инвалидом-колясочником. Собственники обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безуспешно.

СУ СКР по Ульяновской области начало проверку.

Георгий Портнов