В Ульяновске по факту массовой драки возбуждено уголовное дело

По факту массовой драки, произошедшей в центре Ульяновска, органами дознания отдела полиции Ленинского района областного центра возбуждено уголовное дело (ст. 213 УК РФ, «Хулиганство», до пяти лет лишения свободы), сообщила полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Степанов / Коммерсантъ Фото: Алекс Степанов / Коммерсантъ

Массовая драка произошла во вторник, 1 сентября, поздно вечером, на площадке около ЦУМа. В соцсетях и Telegram-каналах очевидцы выложили видео происшествия, на котором видно, в драке участвуют 12-15 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет, некоторые участники драки падают, нападающие бьют их ногами. Один из участников столкновения (на вид ему около 15 лет) пытается провоцировать на драку стоящих поблизости очевидцев, но те стараются не реагировать. По краям площадки большое количество молодых людей такого же возраста, которые наблюдают за дракой, снимают ее на телефоны, но не вмешиваются.

В полиции отмечают, что наряд силовиков прибыл на место происшествия незамедлительно после получения сообщения о драке, «задержаны трое несовершеннолетних граждан, которые, предположительно, и являются зачинщиками потасовки». Как пояснили «Ъ-Волга» в УМВД, двоим задержанным по 16 лет, одному — 17 лет, молодые люди никак не связаны с криминалитетом» и не принадлежат ни к каким криминальным группировкам, «драка носила обыденный, бытовой характер».

В УМВД также отметили, что продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных участников массовой драки.

Андрей Васильев, Ульяновск