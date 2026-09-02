Объемы запуска новых проектов в жилом строительстве Башкирии выросли на 73%

В Башкирии в августе началось строительство 59 тыс. кв. м жилья, что ровно в два раза меньше июльских значений. По данным аналитики ЕИЖС «Дом.РФ», по сравнению с августом прошлого года объемы запуска новых проектов увеличились на 43,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Общий показатель запуска новых проектов в республике за восемь месяцев составил 834 тыс. кв. м. По сравнению с январем — августом 2025 года масштабы нового строительства увеличились более чем на 73,7%. Лидерами по показателю являются муниципальное АО «Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительный комитет Уфы"», группа компаний «Первый трест» и ООО «Специализированный застройщик "Стратег-Карусель"»: на этих девелоперов приходится более трети всего нового жилищного строительства в Башкирии.

По всей стране объемы запуска новых проектов за восемь месяцев превысили 25,5 тыс. кв. м, годовой рост составил 6%.

Идэль Гумеров