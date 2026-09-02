Челябинская область заняла 45 место в РФ по уровню кредитного рейтинга населения

В июле 2026 года средний кредитный рейтинг южноуральцев составляет 715 баллов, как и год назад. В большинстве регионов России показатель упал на 1 пункт, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Рейтинг жителей областного центра, Челябинска, несколько выше, чем в среднем по Южному Уралу. У первых он составляет 724 балла, у вторых — 705 баллов. В общем списке регионов Челябинская область находится на 45-м месте. Субъектами с самым высоким кредитным рейтингом стали Москва — 777 баллов, Санкт-Петербург — 771 балл и Чувашская Республика — 754 балла.