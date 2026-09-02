Вакансии выходят с летних каникул

Осень возглавила топ самых популярных сезонов для поиска работы. В это время года активность на рынке труда доходит до пика, говорят опрошенные “Ъ FM” эксперты в сфере рекрутинга. Для компаний это шанс найти сильного кандидата, для соискателя — повысить уровень дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Конец летнего отпуска давно стал природным стимулятором рынка. Сотрудники и руководители активно возвращаются к работе, корпоративные процессы ускоряются. Деловой сезон начинается в сентябре, а уже к октябрю активность на рынке труда доходит до предела.

К концу лета фирмы обычно завершают старые проекты, а топ-менеджмент обдумывает новые и ищет для их реализации свежие кадры. Для этого эйчары даже определяют потребности в компетенциях и развитии. Но общие тенденции на рынке труда не исчезают даже осенью, говорит руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова:

«Осень — время роста бизнес-активности. За последнюю неделю вакансий на SuperJob стало почти на 5% больше, но рынок труда изменился: за год вакансий стало на 18% меньше, а резюме — почти на треть больше. После двух лет кадрового дефицита работодатели перешли к сдержанному найму, темпы роста зарплат замедлились. Если у человека есть работа, но он хочет сменить, нужно учитывать структуру спроса и предложения и уровень конкуренции».

Эксперты не советуют менять работу импульсивно, даже осенью.

Сначала можно обсудить ситуацию с руководством, а потом принимать решение. При этом топ-менеджерам, возможно, лучше не ориентироваться на сезонные этапы. На высоких позициях все решают навыки и опыт. В остальных случаях в осенний бизнес-сезон действительно больше шансов найти удачную вакансию, отмечает партнер executive search фирмы MidlandHunt Аслан Царикаев:

«В какой-то степени это так — в силу естественных причин. Но на уровне C-level сезонности нет. Все зависит от инвестиционных фаз, наличия проектов, совпадения профиля управленца с потребностями компании. Надо всегда быть в форме, быть на связи с коллегами, демонстрировать результаты, дружить с хедхантерами. Лучшие профессионалы всегда востребованы».

Успех в осеннем деловом сезоне гарантирован только продвинутым компаниям и соискателям, уверена профессор Института управления Президентской академии Елена Яхонтова:

«Это не для всех позиций, а для узких ниш, где идут смены. Сейчас все планируется. Соискателям стоит подготовиться и грамотно воспользоваться ситуацией, чтобы продать себя лучше. Работодатели могут выбирать лучших. Рынок труда схлопывается, рабочих мест меньше. Общая рекомендация — набраться терпения, быть лояльнее к работодателю, работать на сегодня и на будущее».

Специалисты напоминают, что повышенный интерес к вакансиям приведет к ужесточению скрининга резюме.

По подсчетам аналитиков VC.ru, корпоративные системы будут отсеивать до 80% входящих заявок по несовпадению ключевых слов. Эйчары советуют обновлять резюме для каждой вакансии, а не рассылать шаблон всем подряд.

Леонид Пастернак