Прибыль предприятий Пермского края увеличилась на 9%

За январь-июнь 2026 года предприятия Прикамья получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 224,2 млрд руб. Это на 9,3% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В целом по краю 66,7% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее размер — 256,2 млрд руб. — на 11,9% выше показателя января-июня 2025 года. Убыток нерентабельных компаний увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,9% и составил 32 млрд руб.

Промышленными предприятиями также получен положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 201,2 млрд руб. Доля прибыльных компаний в промышленности края составила 54,5%, их прибыль — 224,7 млрд руб., что на 21,6% выше аналогичного показателя за январь-июнь 2025 года.