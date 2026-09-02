Саратовский минэк отправил на доработку новые правила отчетов для заводов

Министерство экономического развития Саратовской области рассмотрело проект регионального минприроды, регламентирующий работу предприятий в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Ведомство одобрило концепцию регулирования, однако потребовало доработать механизмы взаимодействия бизнеса и госорганов во избежание административных барьеров.

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Проект постановления вводит для компаний, эксплуатирующих объекты I, II и III категорий опасности, новую обязанность: отчитываться перед минприроды региона о факте выполнения и результатах мероприятий по снижению выбросов в атмосферу. Как следует из материалов оценки регулирующего воздействия (ОРВ), летние публичные консультации с участием «Опоры России», «Деловой России», ТПП и бизнес-омбудсмена прошли без замечаний. Сам проект не несет для предпринимателей необоснованных финансовых издержек.

Тем не менее, в минэке сочли текущие формулировки сырыми. В заключении ведомства подчеркивается, что проект возлагает на хозяйствующие субъекты новые обязанности «без детализации организационных и технических вопросов». Чиновники потребовали в обязательном порядке прописать альтернативные способы сдачи отчетности, в частности через электронные сети связи, а также установить жесткие сроки ее предоставления. Принятие нормативного акта признано возможным исключительно после устранения указанных правовых пробелов.

Никита Маркелов