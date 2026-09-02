Увельское предприятие оштрафовали за повторное хранение отходов на производстве

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало виновным ООО «Гемма» (Увельский округ) в повторном нарушении ветеринарно-санитарных правил (ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). Предприятие оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Производителя мясокостной муки уличила в несоблюдении требований Магнитогорская природоохранная прокуратура в июне и июле этого года. Выяснилось, что в одном из цехов хранятся трупы свиней и куриц навалом либо в открытых емкостях, а также на полу. Кроме того, ангар и производственное помещение не оборудованы холодильниками и морозилками и не укомплектованы термометрами. До этого, в апреле, управление Россельхознадзора уже привлекало предприятие к ответственности в виде штрафа за подобные нарушения. Поскольку организация вновь их допустила, ведомство вновь оштрафовало компанию.

Виталина Ярховска