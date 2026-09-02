Банк России нашел в Оренбуржье четырех теневых кредиторов

В первом полугодии 2026 года Банк России пресек деятельность четырех организаций в Оренбургской области, работавших с признаками теневого кредитования. Под видом выдачи займов населению они функционировали без регистрации в реестре финансовых учреждений, фактически за пределами правового поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

При этом, как следует из официального сообщения Банка России за 27 августа 2026 года, общее количество проектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды, по России снизилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,9 тыс. Это сопоставимо с показателями второго полугодия 2025 года.

Яна Вежлева