В Волгоградской области ветеранам СВО передали 42 адаптированных автомобиля

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил 42 новых автомобиля «Лада Веста» ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Машины оборудованы ручным управлением и автоматической коробкой передач и предназначены для граждан, нуждающихся в специализированном транспорте по медицинским показаниям. С начала реализации программы в 2023 году адаптированными автомобилями в регионе были обеспечены 211 человек. С 2024 года по поручению главы региона право на получение машины распространили также на добровольцев СВО, получивших тяжелые травмы. Инициатива финансируется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

С 2023 года транспортом по региональной программе обеспечены 211 человек. К концу 2026 года у подножия Мамаева кургана обещают открыть мемориал участникам СВО.

Никита Маркелов