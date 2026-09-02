Рабочие руки вышли из офиса

Из офиса в сборщики мебели. В Москве синие воротнички могут зарабатывать от 200 тыс. в месяц, рассказали “Ъ FM” в Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Но устроиться в найм непросто — соискателей больше, чем вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Слесарь-ремонтник, сборщик мебели, автомеханик, строитель. Эти профессии чаще всего интересуют молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. Число откликов с начала 2026 года выросло в 1,5-2 раза, посчитали аналитики «Avito Работа». А средние зарплаты начинаются от 100-115 тыс. руб. в месяц.

Госполитика по развитию рабочих специальностей уже дает результаты. В этом году 45% московских девятиклассников ушли в колледжи — более 50 тыс. ребят. Они не только учатся, но уже выходят на рынок труда. Только вот число вакансий для специалистов без опыта с начала 2026 года сократилось на четверть. Бизнес не готов рисковать репутацией, подчеркивает председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин:

«Я бы не сказал, что бизнес готов обучать специалистов. Возможно, начнет в ближайшем будущем. Дефицит растет, объем вводимого жилья растет, ситуация не улучшится. Электрики и техники получают 100-200 тыс. руб. Больше зарабатывают самозанятые. В ЖКХ электрики и сантехники дежурят сутки через трое. Им выгодно быть в найме, обслуживая дом, чтобы получать клиентскую базу, а потом принимать заказы внутри квартиры».

Но попасть в сферу ЖКХ даже с опытом непросто. Главный конкурент — мигранты, продолжает Крохин:

«Засилье мигрантов в отраслях экономики влечет нелегальную борьбу кланов. Они взяли место, работают там, и российскому гражданину устроиться практически невозможно. Сейчас ситуация лучше, но фактор клановости присутствует, несмотря на рост стоимости труда мигрантов. Мигрант обходится на 20% дешевле — работает больше и перерабатывает».

В Москве работу слесарем ищут почти 64 тыс. человек — столько резюме размещено на hh.ru. Вакансий всего 2 тыс. И только 35 — для соискателей без опыта, им готовы платить 50-70 тыс. руб. А слесарям шестого разряда — 250 тыс. руб., но это уже экспертный уровень. В мебельной отрасли похожая ситуация — у бизнеса нет ресурсов на обучение даже сборщиков, замечает гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов:

«Если вы покупаете дорогую мебель, сборку должен обеспечивать производитель. Немногие содержат сборщиков в штате — обычно в ход идет аутсорсинг и субподряды. Брать человека без опыта можно только для обучения, но чтобы он остался в структуре. Рынок мебели до 2025 года развивался стремительно, спрос на сборщиков превышал предложение. 200 тыс. руб. — нижняя граница. Нередки случаи, когда офисную работу меняли на профессию сборщика».

Сейчас рабочие профессии считают престижными 66% россиян, посчитали аналитики ВЦИОМ. А среди молодежи от 14 до 17 лет почти 40% готовы рассмотреть их для себя. Но дефицит синих воротничков сохраняется, замечает коммерческий директор группы Verme Довар Исаков:

«Рынок труда повернулся в сторону импортозамещения и собственного производства — это родило большой спрос на рабочие специальности. Есть кадровый голод. Исполнители повернулись в эту сторону. У молодежи завышенные ожидания — дельта примерно 30%. Сантехники и сборщики мебели востребованы сильнее, чем IT-джуниоры, они переквалифицируются. То, что два года подряд колледжи заполнены, говорит о том, что через четыре года будет профицит рабочих профессий. Это отложенный эффект».

Только в 2026 году в колледжи и техникумы документы подали почти 4 млн ребят. Это могло бы сократить кадровый голод. Но не все пойдут работать по профессии. Тем более, без опыта их берут реже, а зарплаты ниже. Обучение персонала — инвестиция вслепую.

Аэлита Курмукова