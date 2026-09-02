Силовики обнаружили гранату Ф-1 и взрыватель во дворе у оренбуржца

В селе Кваркенского района Оренбургской области полицейские задержали 56-летнего местного жителя, у которого при осмотре двора обнаружили гранату Ф-1 и взрыватель УЗРГМ-2. Операция проводилась сотрудниками уголовного розыска совместно с СОБР. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно исследованию, граната является промышленно изготовленным осколочным взрывным устройством военного назначения, а взрыватель предназначен для подрыва ручных гранат дистанционного действия. Оба предмета относятся к категории боеприпасов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). В региональном управлении МВД напомнили, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, а также предусматривает денежное вознаграждение.

Яна Вежлева