Лесопарк дореволюционной закладки в Петровске модернизируют по нацпроекту

В Петровске Саратовской области продолжается благоустройство лесопарка «Сосны». Работы реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект был включен в план работ по итогам ежегодного рейтингового голосования жителей региона, отмечат пресс-служба областного минстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Петровского района Фото: Администрация Петровского района

В текущем году подрядчики модернизируют смотровую площадку и прилегающие территории. Проект предусматривает устройство прогулочных дорожек с покрытием из гранитной крошки, а также развертывание сети наружного освещения.

Лесопарк расположен в черте города в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса, что обуславливает его высокую круглогодичную посещаемость. «В ходе реализации федерального проекта в муниципальных образованиях региона ведется системная работа по благоустройству зеленых зон. Эти территории выполняют не только рекреационную, но и важную социально-оздоровительную функцию для граждан», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев.

Первые сосны тамвысадили в 1915–1916 годах. Инициаторами выступили учащиеся петровских мужской и женской гимназий при поддержке неравнодушных горожан.

Никита Маркелов