Будущее энергетики создается сегодня

1 сентября Уфимский топливно-энергетический колледж с официальным визитом посетили глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр просвещения Ильдар Мавлетбердин, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов и другие официальные лица.

Анатолий Пискунов (в центре) в учебном зале УТЭК

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Делегация осмотрела обновленные учебные классы с оборудованием для практических занятий, пообщалась со студентами и провела встречу с преподавательским составом, на которой обсудили перспективы развития сотрудничества энергетики и образования.

Также в этот день прошла торжественная линейка для первокурсников УТЭК. АО «БЭСК» представила директор по управлению персоналом и административным вопросам Юлия Казанская. Она пожелала студентам хорошей учебы и отметила, что компания открыта для молодых специалистов.

АО «БЭСК» и УТЭК связывают многолетние партнерские отношения. Многие выпускники ежегодно трудоустраиваются на предприятия АО «БЭСК» и вносят вклад в надежное энергоснабжение региона.

Компания создает условия для роста и адаптации будущих энергетиков. Так, в 2023 году АО «БЭСК» открыло в УТЭК свою бренд-зону, кабинет электробезопасности и охраны труда, а в 2025 году на базе ПО «УГЭС» Башкирэнерго создан центр компетенций и наставничества для профориентационной работы со студентами вузов и ссузов. В этом году в колледже появился кластер «Центр подготовки кадров для ТЭК» при поддержке опорных работодателей, включая АО «БЭСК».

ООО «Башкирэнерго»