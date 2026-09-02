За купальный сезон в Башкирии утонули 44 человека

Во время купального сезона в Башкирии утонули 44 человека, в том числе семеро детей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Это на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2025 году утонули 52 человека, включая шестерых детей).

Были спасены 274 человека, в том числе 81 ребенок, что на 66 человек больше по сравнению с летом прошлого года

В этом году в республике организовали 445 мест безопасного отдыха у воды — на 79 больше, чем в прошлом, в том числе работал 201 специально оборудованный пляж. Республика по-прежнему лидирует в Приволжском федеральном округе по числу пляжей и динамике их открытия, отмечается в сообщении.

Государственные инспекторы по маломерным судам провели 218 патрулирований, во время которых вынесли 274 постановления об административных правонарушениях на общую сумму более 780 тыс. руб., поставили 19 катеров на штрафстоянку. За нарушение правил поведения на водных объектах было составлено более 1 тыс. протоколов.

Майя Иванова