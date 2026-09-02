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Нижегородский губернатор призвал промышленников активнее заниматься наукой

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом Дзержинска призвал промышленников активнее заниматься научными исследованиями и использовать для этого новый «Технопарк Н2О». Среди основных точек промышленного роста Дзержинска Глеб Никитин назвал особую экономическую зону «Кулибин», рассказали в пресс-службе областного правительства.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Глава региона поблагодарил дзержинских промышленников за то, что они находят возможности для развития, несмотря на вызовы, связанные с макроэкономической ситуацией, санкциями и кредитно-денежной политикой.

Он отметил, что предприятиям пришлось быстро адаптироваться, принимать непростые решения, искать новые возможности, но при этом они сохранили производство и коллективы.

Галина Шамберина