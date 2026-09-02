Квартиры в новостройках Челябинска за месяц стали дороже на 2,3%

В августе 2026 года средняя стоимость квартиры в новостройке Челябинска составила 9,4 млн руб. Это на 2,3% больше, чем в июле, сообщает сервис «Мир квартир».

Цена квадратного метра в построенных домах за месяц увеличилась только на 1,7%, до 168,5 тыс. руб. Челябинск находится на 22-м месте среди городов России по стоимости «квадрата» в новостройках. Дороже всего квартира обойдется в Москве (цена квадратного метра — 500,2 тыс. руб.; +1% за август), Сочи (489,4 тыс. руб.; +5,5%) и Санкт-Петербурге (336,9 тыс. руб.; +2,9%).

Виталина Ярховска