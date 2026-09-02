Glorax стал спонсором мини-футбольного клуба «Торпедо»

Федеральный девелопер Glorax стал спонсором профессионального клуба по мини-футболу «Торпедо», сообщили в пресс-службе застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Футзальный клуб «Торпедо», созданный на основе корпоративной команды «Оргхим», объединяет 11 команд, шесть из них — женские, выступающие под общим названием «Норманочка».

Сумму контракта в компании не называют. В рамках партнерства в новом сезоне логотип Glorax появится на игровой форме мужской команды «Торпедо» и женской команды «Норманочка», LED-бортах и экранах во время домашних встреч, пресс-волах, билетах, афишах и официальных digital-ресурсах клуба. Кроме того, стороны планируют совместные проекты для болельщиков.

Для Glorax это не первый контракт по поддержке профессионального нижегородского спорта: в разные годы компания сотрудничала с футбольным клубом «Пари Нижний Новгород».

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде Glorax реализует проекты на Черниговской улице, в районе Гребного канала, на левом берегу Оки у Молитовского моста и в Новинках.

Людмила Аристова