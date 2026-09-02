Оренбургская область вошла в топ-30 рейтинга потребительского спроса

Оренбургская область заняла 21-е место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса, составленном РИА Новости по итогам первого полугодия 2026 года. За этот период показатель в регионе вырос на 7,08%, а среднедушевые месячные траты жителей превысили 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Соседние субъекты показали разнонаправленные результаты. Самарская область, например, расположилась ниже — на 70-й строчке при среднемесячных расходах более 48 тыс. руб. Татарстан занял 27-е место с показателем трат свыше 53 тыс. руб. Башкортостан оказался значительно выше — на пятом месте, где жители расходуют в среднем более 50 тыс. руб. в месяц.

Лидерами рейтинга по темпам роста потребительского спроса стали Чукотский АО (+26,56%), Магаданская область (+11,43%) и Ивановская область (+10,15%). В числе отстающих — Ямало-Ненецкий АО, Дагестан и Ингушетия. Общероссийский показатель среднедушевых расходов составил 52,6 тыс. руб., а индекс потребительского спроса вырос на 1,8%.

Яна Вежлева