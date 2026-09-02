В Челябинске началась проверка после падения лифта с двумя пассажирами

Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала проверку по данным о падении лифта в доме №7 на улице Прокатной, в кабине которого находились два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным средств массовой информации, в кабину лифта на 10-м этаже зашли два горожанина. Вскоре лифт сорвался, и местные жители летели вниз с шестого по третий этаж. На втором трос сработал, движение продолжилось рывками. Жильцы получили травмы ног. Лифт вновь запустили в работу.

Надзорное ведомство даст оценку работе управляющей компании и действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, процессуальную проверку организовало СУ СКР по Челябинской области по ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

Виталина Ярховска