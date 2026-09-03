В Черноземье 4 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +25°C

В пятницу, 4 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +12°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем поднимется до +25°C, вечером опустится до +20°C, а ночью будет +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем воздух прогреется до +24°C, вечером ожидается +19°C, а ночью температура сохранится на уровне +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +16°C, днем будет до +23°C, вечером — +19°C, а ночью температура опустится до +16°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +18°C, а ночью столбик термометра покажет +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +15°C, днем — +22°C, вечером столбик термометра покажет до +18°C, а ночью снова — +12°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +18°C, днем — +23°C, вечером вновь — +19°C, а ночью столбик термометра опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова