Волгоградский облсуд утвердил приговор по делу о хищении 33 тонн дизтоплива

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Михайловского районного суда в отношении двух фигурантов дела о хищении горючего у АО «Сельхозтехника». Апелляционные жалобы осужденных удовлетворены не были, приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

С июня по сентябрь 2023 года водитель-заправщик предприятия Александр Новиков и водитель компании-поставщика ООО «Агроснаб» Максим Голубничев организовали схему хищения дизельного топлива. При доставке горючего на объект в Михайловском районе сообщники намеренно не полностью сливали топливо из автоцистерны. Для сокрытия недостачи господин Новиков вносил в складскую отчетность заведомо ложные сведения о полном объеме поставок, а господин Голубничев реализовывал похищенное третьим лицам.

Общий объем похищенного составил 39 437 литров, ущерб АО «Сельхозтехника» оценен в 1,85 млн руб. Суд квалифицировал действия фигурантов по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении). Александр Новиков приговорен к трем годам лишения свободы, Максим Голубничев — к трем годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Также с осужденных в солидарном порядке взыскана сумма причиненного материального ущерба.

Никита Маркелов