В Частинском округе будут платить за помощь в привлечении на СВО контрактников

В Частинском округе установили выплату гражданам за привлечение контрактников на специальную военную операцию (СВО). Решение приняла местная дума. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты составит 81 тыс. руб. Деньги будут выплачивать за привлечение гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ. Решение вступит в силу со дня официального опубликования.