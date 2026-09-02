Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели жителя Оренбуржья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману представить доклад об обстоятельствах смерти жителя села Кирюшкино Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Поводом для поручения послужил сюжет на федеральном телеканале, в котором родственники погибшего заявили о странностях в произошедшем и настаивают на насильственном характере смерти.

В ведомстве заявили, что следственными органами СКР по Оренбургской области уже проводилась процессуальная проверка по данному факту. Глава ведомства поручил доложить о принятых процессуальных решениях и их основаниях, а также о доводах, прозвучавших в телепередаче.

Яна Вежлева