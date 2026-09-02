В Башкирии раненого одноклассником школьника прооперировали

Ученика школы в Кушнаренковском районе пострадавшего от нападения одноклассника доставили в ЦРБ с множественными ножевыми ранениями. Подростку экстренно провели операцию, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, у пациента стабильная гемодинамика. К пострадавшему отправят бригаду врачей РДКБ.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в районной школе на уроке подросток ранил ножом своего сверстника. Нападавшего вместе с родителями доставили в полицию. На него завели уголовное дело по подозрению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Майя Иванова