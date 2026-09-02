В Самаре возобновлено движение трамваев на Ново-Садовой

Со 2 сентября в Самаре возобновлено движение трамваев пяти маршрутов по отремонтированному участку улицы Ново-Садовой. Работы, выполненные ООО «СК "Северный Путь"» с опережением графика на два месяца, включали полную замену верхнего строения пути на пятикилометровом отрезке, устройство ливнево-дренажной системы, обновление щебеночного основания и рельсошпальной решетки. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Движение восстановлено по маршрутам № 5, 20, 20к, 22 и 24 на участке от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага. Всего по обновленной линии в сутки курсирует 57 составов. Компенсационные автобусы, задействованные на время ремонта на маршруте от Постникова оврага до улицы Аминева, прекращают работу.

Глава Самары Иван Носков отметил, что капремонт участка — шаг к увеличению средней скорости движения трамваев по городу до 30 км/ч, что позволит «заметно сократить время в пути для десятков тысяч пассажиров и повысить привлекательность трамвая как основного вида городского транспорта». По его словам, специалисты трамвайно-троллейбусного управления провели серию тестовых ночных запусков, в том числе с участием новых моделей вагонов. До конца октября предстоит благоустройство прилегающих газонов — на движение трамваев эти работы не повлияют.

Директор самарского трамвайно-троллейбусного управления Дмитрий Петров сообщил, что при тестовых запусках особое внимание уделялось плавности хода, уровню вибрации в салоне, работе тормозной системы и сцеплению колес с рельсами. Через каждые 350 м на линии установлены температурные компенсаторы для предотвращения деформации рельсов при перепадах температур, а для плавности и скорости хода применена алюмотермитная сварка.

Георгий Портнов