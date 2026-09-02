В Самаре автомобиль столкнулся со скорой медицинской помощью

В Красноглинском районе Самары 2 сентября в 06:49 произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Matiz и автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, водитель Daewoo Matiz 1960 года рождения двигался со стороны станции Козелковой в направлении 10-го квартала и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи (спецтранспорт). Скорая ехала со стороны мкр. Кошелев-парк в направлении ул. Банной, она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора при включенных спец. сигналах (проблесковых маяках).

После столкновения автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся. На месте ДТП водителям оказана разовая медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств во избежание затора.

Руфия Кутляева