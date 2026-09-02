В Башкирии подозреваемого в поножовщине подростка доставили в полицию

В Кушнаренковском районе подростка, подозреваемого в нанесении ножевых ранений однокласснику, вместе с родителями доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

МВД проводит проверку.

В управлении СКР по республике возбудили на подростка уголовное дело по подозрению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Кушнаренковском районе ученик ранил ножом одноклассника. Поводом конфликта могли стать «личные разногласия», отметил вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев.

Майя Иванова