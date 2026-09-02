На подключение коллектора в Энгельсе выделено почти 20 млн рублей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о выделении Энгельсскому муниципальному району 19,1 млн руб. из резервного фонда регионального правительства. Средства будут направлены на подключение построенной в текущем году новой ветки самотечного канализационного коллектора, а также на подготовку к последующим этапам его реконструкции.

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Фото: Telegram-канал губернатора Саратовской области Telegram-канал губернатора Саратовской области

Фото: Telegram-канал губернатора Саратовской области

Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках работ по ликвидации последствий крупной коммунальной аварии, произошедшей 30 апреля 2026 года. Тогда из-за обрушения участка главного коллектора сточными водами были затоплены дворовые территории и подвалы многоквартирных домов, а часть города столкнулась с перебоями в водоснабжении.

Тогда для устранения последствий ЧС из областного резервного фонда было выделено 100 млн руб. В мае, губернатор анонсировал дополнительные 46 млн руб. на закупку специализированного насосного оборудования и продолжение восстановительных работ. С учетом средств, выделенных весной 2025 года на плановый капитальный ремонт объекта (180 млн руб.), общий объем финансирования, направленного на решение проблемы с коллектором, превысил 345 млн руб.

Никита Маркелов