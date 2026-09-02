Минздрав Башкирии возместил матери ребенка-инвалида стоимость глюкометров

Октябрьский городской суд обязал министерство здравоохранения Башкирии возместить жительнице города стоимость глюкометров и выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму 24 тыс. руб. С иском в суд обратилась прокуратура города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, несовершеннолетний сын горожанки болеет сахарным диабетом, а получить глюкометры бесплатно ей не удавалось два месяца: рецепты на медицинское изделие находились на отсроченном обслуживании, поэтому мать покупала их за собственные средства.

В прокуратуре отметили, что минздрав республики уже исполнил решение суда.

Майя Иванова