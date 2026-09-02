В Перми из-за антисанитарии закрыли «Лагман Хаус»

Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю закрыли павильон «Лагман Хаус», расположенный в торговом центре «Переход» на шоссе Космонавтов, 4, в Перми. Основанием для этого стало постановление суда.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, ранее в этой точке общепита были выявлены нарушения санитарных требований: отсутствовало цеховое деление, не соблюдалась последовательность при изготовлении блюд, не хватало моечного, технологического, бактерицидного оборудования, помещения имели дефекты отделки в виде сколов и трещин. Проверяющие также обнаружили на грязном полу пакеты с лавашами, а на рабочих столах, помимо жирного налета, мусор из остатков пищевых продуктов и использованных салфеток. Личные вещи сотрудников хранились в зоне прилавка, в их медкнижках отсутствовали сведения об обязательной вакцинации и прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

Эти и другие нарушения стали основанием для привлечения индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги общественного питания в заведении, к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Суд счел, что в данных условиях дальнейшая работа «Лагман Хаус» угрожает здоровью людей, и постановил на 60 суток приостановить его деятельность.