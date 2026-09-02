Госоркестр Башкирии впервые исполнил Шестую симфонию Брукнера

Государственный академический симфонический оркестр Башкирии на открытии нового концертного сезона впервые в своей истории исполнил симфонию №6 Антона Брукнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Таким образом, в репертуар уфимского коллектива вошли все девять симфоний австрийского композитора.

По словам главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова, региональные оркестры редко исполняют шестую четырехчастную симфонию Брукнера, так как его произведения характеризуются сложными партиями медно-духовых инструментов. «У Брукнера каждая симфония — сольный концерт для медно-духовых. То есть медно-духовые всегда должны быть высочайшего класса. А это всегда очень сложно. В отечественных оркестрах есть проблема: очень мало музыкантов топ-класса медно-духовых, особенно это касается региональных оркестров», — рассказал главный дирижер.

Симфония №6 написана в 1879–1881 годы, премьера состоялась в начале 1899 года. Она является наименее исполняемой из брукнеровских симфоний.

Идэль Гумеров