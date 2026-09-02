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В Оренбурге будут судить преступную группу за хищение 33 млн рублей у банков

В Ленинский районный суд Оренбурга передано дело пяти местных жителей, обвиняемых в мошенничестве при получении кредитов. Задержанные, как следует из материалов дела, похитили у нескольких банков более 33 млн руб.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, один из фигурантов вовлекал своих знакомых в оформление кредитов на крупные суммы, предоставляя в банки заведомо ложные сведения о личности, месте работы и доходах заемщиков. В общей сложности таким способом подсудимым удалось похитить более 33 млн руб. за два года преступной деятельности. В пресс-службе Ленинского районного суда заявили, что на данный момент дело передано судье для решения вопроса о назначении даты заседания в порядке ст. 227 УПК РФ.

Яна Вежлева