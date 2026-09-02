В Башкирии обнаружили пять незаконных кредитных организаций
В первом полугодии Банк России обнаружил в Башкирии пять организаций, незаконно выдававших кредиты. Эти структуры не имеют лицензий и не включены в официальные реестры, хотя позиционировали себя как ломбарды или кредитные потребительские кооперативы, сообщили в пресс-службе Нацбанка республики. Названия компаний регулятор не сообщает. Известно, что их офисы находились в Уфе, Туймазах и Белебее.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Заместитель управляющего Нацбанка Башкирии Наиль Габидуллин предупредил о рисках сотрудничества с такими структурами: они могут завышать процентные ставки или применять незаконные методы взыскания долгов.
В целом по стране в первом полугодии были выявлены около 3 тыс. подобных проектов. Основную часть среди них составляют так называемые «черные кредиторы» и финансовые пирамиды, добавили в Нацбанке региона.