Роспотребнадзор предостерег оренбургский салон красоты из-за роста цены на услугу

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области вынесло предостережение салону красоты после жалобы клиента. Потребитель сообщил, что перед окрашиванием волос мастер озвучила стоимость услуги в размере 2,6 тыс. рублей, но при расчете сумма в чеке оказалась выше на 800 руб. Клиент не согласился с такой «наценкой». Об этом сообщает региональное ведомство

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан заблаговременно предоставлять потребителю достоверную информацию о цене — полная сумма, которую предстоит заплатить, должна быть известна до начала процедуры. Кроме того, правила бытового обслуживания населения (постановление правительства РФ № 1514) требуют фиксировать четкую цену в договоре об оказании услуг. Если услуга оказывается в присутствии клиента, подтверждением договора может выступать кассовый чек или квитанция.

Салону предложено принять меры для обеспечения прозрачности ценообразования: информация о стоимости услуг должна оставаться неизменной для клиента и быть максимально понятной на этапе согласования процедуры.

Георгий Портнов