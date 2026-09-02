«Акрон» подписал полузащитника сборной Армении

Тольяттинский «Акрон» официально объявил о подписании контракта с 21-летним армянским полузащитником Карленом Оганесяном. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.

По данным пресс-службы клуба, переход игрока стал возможен благодаря договоренности между «Акроном» и ереванским «Пюником». Карлен Оганесян является воспитанником армянского клуба, за основную команду которого он провел 38 матчей, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.

В активе новичка также есть опыт выступлений в еврокубках: он провел пять игр в Лиге конференций. Кроме того, футболист на правах аренды выступал за БКМА, где провёл 53 матча, забил четыре гола и сделал одну передачу.

Карлен Оганесян также является игроком национальной сборной Армении, за которую провел три матча.

Андрей Сазонов