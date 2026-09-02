При поддержке ЛУКОЙЛа в Пермском нефтяном колледже открыт новый образовательный кластер

1 сентября 2026 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин торжественно открыл в Пермском нефтяном колледже новый кластер проекта «Профессионалитет» по направлению «Горнодобывающая отрасль». В рамках Соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве между Пермским краем и Компанией «ЛУКОЙЛ» отремонтировано семь лабораторий и мастерских нефтегазовой направленности. Для них приобретена техника и оборудование, выполнено оформление, рассказывающее о Компании «ЛУКОЙЛ» как об ответственном и современном работодателе. Мотивирующие надписи украсили коридоры и переход между этажами.

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Пермский нефтяной колледж является одним из ключевых образовательных партнеров прикамских нефтяников. Уже почти 90 лет учебное заведение поставляет квалифицированные кадры для нефтегазовой отрасли. Ежегодно за обучение по нефтяным специальностям в колледже конкурируют четыре-пять абитуриентов на место. Для самых целеустремленных студентов Компания «ЛУКОЙЛ» организовала выплату именных стипендий.

Благодаря системной поддержке ЛУКОЙЛа учебное заведение вошло в федеральный проект «Профессионалитет». Его главная идея – увеличить долю практического обучения в реальных производственных условиях. Для этого в прошлом году Компания оборудовала для колледжа уникальный учебно-тренировочный полигон, имитирующий реальный нефтегазопромысел.

ООО "Лукойл-Пермь"