При поддержке ЛУКОЙЛа в Пермском нефтяном колледже открыт новый образовательный кластер
1 сентября 2026 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин торжественно открыл в Пермском нефтяном колледже новый кластер проекта «Профессионалитет» по направлению «Горнодобывающая отрасль». В рамках Соглашения о социальном и экономическом сотрудничестве между Пермским краем и Компанией «ЛУКОЙЛ» отремонтировано семь лабораторий и мастерских нефтегазовой направленности. Для них приобретена техника и оборудование, выполнено оформление, рассказывающее о Компании «ЛУКОЙЛ» как об ответственном и современном работодателе. Мотивирующие надписи украсили коридоры и переход между этажами.
Пермский нефтяной колледж является одним из ключевых образовательных партнеров прикамских нефтяников. Уже почти 90 лет учебное заведение поставляет квалифицированные кадры для нефтегазовой отрасли. Ежегодно за обучение по нефтяным специальностям в колледже конкурируют четыре-пять абитуриентов на место. Для самых целеустремленных студентов Компания «ЛУКОЙЛ» организовала выплату именных стипендий.
Благодаря системной поддержке ЛУКОЙЛа учебное заведение вошло в федеральный проект «Профессионалитет». Его главная идея – увеличить долю практического обучения в реальных производственных условиях. Для этого в прошлом году Компания оборудовала для колледжа уникальный учебно-тренировочный полигон, имитирующий реальный нефтегазопромысел.
ООО "Лукойл-Пермь"
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