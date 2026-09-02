При взрыве газа в Башкирии пострадали два человека

Вечером 1 сентября в деревне Калинино Баймакского района в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси, при котором пострадали два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

75 летний мужчина и 65 летняя женщина получили термические ожоги различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение Центральной городской больницы Сибая. Погибших нет, отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Пожарную охрану на место происшествия не вызывали. Обстоятельства случившегося устанавливает дознаватель МЧС.

Майя Иванова