Жителя Челябинской области осудили за производство 20 кг наркотиков

Челябинский областной суд признал виновным 34-летнего жителя Челябинской области Данила Степанова в незаконном производстве 20 кг наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Его приговорили к 17 годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Местного жителя задержали в июне 2025 года сотрудники УФСБ России по области во время операции по ликвидации сети межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств. На территории региона была обнаружена подпольная химическая лаборатория по производству и расфасовке таких веществ. Из незаконного оборота было изъято 20 кг синтетических наркотиков, а также химические реактивы и оборудование.

Виталина Ярховска