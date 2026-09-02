Курганца будут судить за травмирование ребенка в картинг-клубе

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Введенское Кетовского района. Его обвиняют в оказании опасных услуг, которые привели к травмированию ребенка в картинг-клубе (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, 24 мая 2026 года в картинг-клубе «ПилотКарт» восьмилетний ребенок на микроавтомобиле пробил барьер трассы из автомобильных шин, не отвечающий требованиям безопасности, и выехал на проезжую часть улицы Омской. Мальчик получил перелом. Местный житель оказывал услуги по прокату картов в этот день.

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска