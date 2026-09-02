Девять жителей Прикамья организовали в Чернушке подпольное казино

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной организации азартных игр и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что с мая 2023 года по апрель 2024 года девять жителей Прикамья, включая несовершеннолетнюю, организовали и проводили в нежилом помещении в Чернушке азартные игры с использованием интернета и игрового оборудования. Доход от преступной деятельности составил 1,5 млн руб. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю.

По ходатайству следователя СК России на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 1 млн руб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.