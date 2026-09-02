«Парма» выиграла первый матч в межсезонье

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» начал подготовку к новому сезону. Первую контрольную игру пермская команда провела на своей площадке против чемпиона Суперлиги — БК «Челябинск». Поединок закончился со счетом 108:90 в пользу хозяев.

Следующий контрольный матч «Парма» сыграет с ЦСКА 4 сентября. Также в планах пермского клуба 7–8 сентября принять участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, где соперниками станут «Зенит», УНИКС и МБА. 15 сентября в Екатеринбурге состоится встреча с «Уралмашем», а 19–20 сентября в Перми в УДС «Молот» пройдет Кубок «Урал-Грейта».