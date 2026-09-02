В Прикамье интерес школьников к книгам вырос почти на 30%

С начала июня в Пермском крае объем интернет-трафика на книжных платформах у пользователей в возрасте до 17 лет увеличился на 29%. Об этом сообщается в совместном исследовании «Мегафона» и «Литрес».

Согласно обезличенным данным «Мегафона», наиболее активно жители Пермского края читали книги в июне. В этот месяц трафик на книжные сервисы был на 42% выше, чем в августе, когда был зафиксирован самый низкий объем передачи данных: школьники и их родители чаще уезжали в отпуска, а затем начали готовиться к учебному году. Юноши составили 48% аудитории, девушки — 52%.

В топ-3 самых популярных книг из школьной программы по количеству проданных экземпляров произведений на «Литрес» вошли «Капитанская дочка» Александра Пушкина, «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. По данным сервиса, интерес к произведениям школьной программы вырос на 12%. Читатели в возрасте 12–17 лет интересуются не только произведениями из школьной программы, но и зарубежными фэнтези, научной фантастикой и литературой Young Adult («молодые взрослые»).