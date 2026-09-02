Челябинца будут судить за мошенническое хищение 6 млн рублей у пенсионеров

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве — хищении у пожилых граждан 6,2 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в августе — сентябре 2025 года местный житель под руководством неустановленных лиц, общавшихся с ним через мессенджер Telegram, похитил денежные средства пожилых граждан в сумме 6,2 млн руб. Злоумышленники звонили гражданам и рассказывали о якобы переводе денег с их счетов. Они использовали разные схемы — сообщали о незаконной записи к врачу, необходимости оформления амбулаторной карты, заключении нового договора на обслуживание стационарного телефона либо замене прибора учета электроэнергии. В ходе разговоров сообщники получали персональные данные. После с помощью подмены номеров они снова звонили гражданам, убеждая, что к их счетам получили доступ неизвестные. Чтобы избежать снятия средств, пенсионерам нужно было якобы «задекларировать» их. Потерпевшие снимали деньги через банкоматы и передавали их курьерам. От действий мошенников пострадали 10 граждан.

В отношении курьеров и иных участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства.

Виталина Ярховска