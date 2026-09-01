В Астрахани завершили строительство нового судна для «Росморпорта»

В Астраханской области построили судно обеспечения «Алиот» проекта FPW1 для «Росморпорта». Российский морской регистр судоходства выдал классификационные документы судоверфи ООО «Стройлидерплюс», сообщили в Telegram-канале «РС Класс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский морской регистр судоходства Фото: Российский морской регистр судоходства

Выдаче предшествовал полный цикл ходовых и швартовных испытаний, подтвердивших готовность судна к эксплуатации. Суда проекта FPW1 предназначены для буксировок, установки буев и заводки якорей, участия в дноуглублении, транспортировки грузов и персонала, а также снабжения других судов топливом и водой. Технические характеристики позволяют эксплуатировать «Алиот» на Волго-Каспийском морском судоходном канале, подходных каналах и в портах западного побережья Каспия.

Технические параметры «Алиота»: длина 24,53 м, ширина 9,13 м, высота борта 3 м, осадка по летнюю грузовую марку 1,6 м, водоизмещение при полных запасах 232,54 т, автономность плавания — 7 суток. Проект судна разработан ООО «КБ «Флотпроект».

Нина Шевченко