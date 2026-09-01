На обслуживание и ремонт общественных туалетов в Волгограде выделено 3 млн

МБУ «Волгоградзеленхоз» объявило две закупки, связанные с обслуживанием уличных туалетов. Общая максимальная цена контрактов — около 3,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

По первому контракту стоимостью 1,3 млн руб. подрядчик должен предоставить 80 мобильных биотуалетов. Их установят по заявкам заказчика, точное место будет определено дополнительно. На поставку и установку дается три дня — с 11 по 13 сентября.

Вторая закупка на 1,77 млн руб. касается ремонта трех стационарных туалетов на Центральной набережной. Два модуля расположены на нижней террасе у бронекатера БК-31, еще один — на верхней террасе у памятника Хользунову. За 10 дней подрядчику предстоит заменить двери, полы, сантехнику, светильники и электропроводку.

Заявки на обе закупки принимаются до 7 и 8 сентября.

Нина Шевченко