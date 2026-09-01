Суд в Волгограде рассмотрит спор о разрытых дорогах

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрит иск администрации Дзержинского района к «Концессиям водоснабжения» о неисполнении обязательства по договору подряда. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Согласно релизу, концессионер должен был восстановить благоустройство после земляных работ на участках по улицам Трехгорной, Новодвинской и Двинской. Разрешение на их проведение было выдано в июле 2025-го со сроком до 1 ноября того же года. Однако в июне 2026 года сотрудники районной администрации проверили участки и обнаружили, что грунт не спланирован, а асфальтовое покрытие не восстановлено.

В адрес компании была направлена досудебная претензия, но требования не выполнены. В связи с этим чиновники обратились в суд с иском об обязании подрядчика привести территорию в порядок. Предварительное заседание назначено на 29 сентября.

Нина Шевченко