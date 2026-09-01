Молодого пензенца осудили на пять лет за сотрудничество с ВСУ

Пензенский областной суд вынес приговор 25-летнему жителю, признанному виновным в конфиденциальном сотрудничестве с украинской организацией (ст. 275.1). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

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Молодой человек через Telegram общался с представителем ВСУ. Он решил вступить в военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности РФ и признана террористической.

Связь выявили сотрудники ФСБ. Суд назначил пензенцу пять лет колонии общего режима.

Нина Шевченко