Курс — через Ульяновск

В Ульяновске началось обучение в новом вузе Минобороны РФ — Ульяновском высшем военном авиационном училище летчиков. Решение о его создании было принято правительством РФ в апреле этого года. Училище образовано в этом году путем выделения его из состава Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). В Краснодаре теперь будут готовить только летчиков оперативно-тактической авиации, в Ульяновске — летчиков военно-транспортной и дальней авиации. В правительстве Ульяновской области намерены расширить количество военных вузов и ведут переговоры с Минобороны о создании в регионе еще одного училища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

1 сентября впервые принял курсантов новый вуз Минобороны РФ — Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков (УВВАУЛ). Для встречи с преподавателями и курсантами в регион прибыли командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, его заместитель — генерал-майор Дмитрий Сухоручкин. Командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин вручил начальнику УВВАУЛ Вячеславу Табаченко знамя училища, сообщила пресс-служба губернатора.

Решение о создании в Ульяновске училища летчиков ВТА и дальней авиации было о принято 30 апреля этого года постановлением правительства РФ №1329-р. Как отмечалось в постановлении, УВВАУЛ создается путем его выделения из состава Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Как пояснил «Ъ» профильный вице-премьер облправительства Вадим Андреев, созданию вуза предшествовала длительная подготовительная работа, переговоры губернатора Алексея Русских с Минобороны РФ, поскольку на размещение военного вуза претендовали несколько региональных центров. В конечном итоге, сказал господин Андреев, выбор пал на Ульяновск как на город, в котором развиты авиационные традиции. В городе действуют два аэропорта, Ульяновский институт гражданской авиации, самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал АО «Ил»), выпускающий транспортные самолеты Ил-76МД-90А (в том числе для Минобороны РФ), Ульяновский авиационный колледж, самолетостроительный факультет в УлГТУ и специализированные авиационные направления в УлГУ. Также в Ульяновске также дислоцируется полк ВТА.

УВВАУЛ официально зарегистрировано 28 августа 2026 года. Училище располагается на площадях бывшего высшего военно-технического училища. С осени 2025 года ульяновский военный вуз уже начал действовать в качестве филиала Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, здесь уже велось обучение более 300 старшекурсников четвертого авиационного факультета КВВАУЛ. С 1 сентября этого года в УВВАУЛ будет обучаться более 1200 курсантов. Ежегодный выпуск — около 150 офицеров (он может быть и больше, все зависит от потребностей Минобороны РФ). Штатная численность нового вуза, утвержденная постановлением правительства, — 4365 человек. Весь профессорско-преподавательский состав уже набран и готов к работе. В его составе 60% — преподаватели с научными степенями, из них около двух десятков — доктора наук.

Как пояснил в беседе с «Ъ» начальник УВВАУЛ Вячеслав Табаченко, всего в вузе на сегодня будут действовать два авиационных факультета. Третий факультет будет готовить летчиков-офицеров для иностранных государств, еще один факультет (пока он существует в виде отделения) — по подготовке специалистов топливообеспечения авиационных комплексов. Кроме того, заметил господин Табаченко, в училище имеется кафедра БПЛА, обучение на которой будет проходить все курсанты, в будущем она будет переформирована под отдельную подготовку специалистов по БПЛА для ВКС. Выпускники училища получат специальности летчиков ВТА, дальней авиации и морской авиации. Не исключено, что в дальнейшем также будет проводиться подготовка бортинженеров. Конкретно летчиков будут обучать на военно-транспортные самолеты Ил-76 и его модификации, Ан-26, самолеты дальней авиации Ту-95 и Ту-22МЗ, Ту-134. Предварительно проговаривалась возможность подготовки летчиков тяжелого транспортного самолета Ан-124 («Руслан»).

Первоначальное летное обучение курсантов будет проводиться на самолетах Diamond DA-42T, L-410, Ан-26, Ту-134, L-39. Однако своей летной учебно-тренировочной базы у училища в Ульяновске пока нет, для этого будут использоваться три аэродрома в учебных авиационных полках других регионов. Как заметил Вячеслав Табаченко, в перспективе может идти речь и о своей летной учебно-тренировочной базе, «по крайней мере, с губернатором этот вопрос уже обговаривался, рассматриваются варианты площадок». Также запланировано развивать и научное направление деятельности вуза, готовится открытие адъюнктуры для подготовки научных кадров. Вячеслав Табаченко отметил, что создание нового училища в Ульяновске также объясняется необходимостью разделения процесса обучения по видам авиации, поскольку у каждого из них есть свои особенности. Теперь КВВАУЛ будет готовить летчиков только для оперативно-тактической авиации, в Ульяновске — летчиков военно-транспортной и дальней авиации. Он отметил, что во времена Советского Союза было 15 высших летных военных училищ — каждое по своему направлению, потом их объединили, осталось несколько, но это приводит к сложностям системы подготовки и невозможности учета специфики разных типов самолетов. Сейчас, судя по открытым данным, в России после объединения и оптимизации осталось четыре военных летных училища, ульяновское стало пятым.

Вячеслав Табаченко считает, что Ульяновск не зря избран для размещения училища — у него оптимальное географическое положение, стабильные климатические условия, и «главное — это все-таки авиационная столица со своими историческими традициями».

Региональный вице-премьер Вадим Андреев заметил, что правительство региона совместно с губернатором продолжает работу по расширению сети военных вузов в регионе, сейчас идут переговоры с Минобороны по размещению в Ульяновске еще одного военного вуза (пока его профиль не раскрывается), площади для него, как отмечает губернатор Алексей Русских, имеются.

До распада СССР в Ульяновске работали три высших военных учебных заведения: Ульяновское танковое училище (до 1991 года), Ульяновское высшее военное инженерное училище связи (закрылось в 2008 году), Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого (расформировано в 2011 году).

До 1991 года Минобороны выпускало ежегодно до 60 тыс. офицеров из 166 военных вузов, к 2012 году количество военных вузов сократилось до 45. Как сообщалось в открытых источниках, до 2034 года Минобороны планирует открыть 15 новых военных вузов, где будут в том числе обучать летчиков, танкистов, медиков, специалистов по БПЛА.

Сергей Титов, Ульяновск