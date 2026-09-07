«Искусственный интеллект всех не заменит»

В ходе приемной кампании 2026 года ведущие вузы Черноземья фиксируют рост числа заявлений или абитуриентов. Наиболее популярным направлением в классических вузах остается юриспруденция. Также университеты заявляют о сложностях с целевым набором на ряд специальностей. О том, почему растет число заявлений, чем объясняется популярность юриспруденции и почему возникают сложности с целевым набором педагогов, «Ъ-Черноземье» рассказала экс-ректор Орловского госуниверситета, депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко.

Фото: сайт депутата Госдумы Ольги Пилипенко

— Порядок приема позволяет выпускнику школы подать документы в несколько вузов на несколько специальностей одновременно. Окончательное решение он принимает в последние дни, выбирая вуз, где у него более реальные шансы на поступление, прежде всего на бюджетное место. Абитуриенты в этом году имеют более высокие баллы ЕГЭ по сравнению с прошлым годом и ориентируются на самые разные вузы. Подают заявления и в столичные вузы, и в региональные.

Поэтому надо смотреть не только на количество поданных заявлений, но и на итоги зачисления — прежде всего на число поступивших на бюджетные места по тем направлениям подготовки, которые действительно являются актуальными и приоритетными для страны. Выделение бюджетных мест говорит о том, что государству требуются именно эти специалисты.

Традиционно высокий спрос на юриспруденцию свидетельствует о сохраняющейся популярности этого направления. Как бы там ни говорили о том, что искусственный интеллект всех заменит,— нет, хорошие юристы нужны везде: не только в правоохранительной системе, но и на любом предприятии, где от их работы и профессионализма во многом зависит успех компании.

Интерес абитуриентов связан еще и с тем, что многие в этом году ориентировались на экзамены, необходимые для поступления на юриспруденцию: историю, обществознание, русский язык. Ученики гуманитарных классов настроены именно на такой профиль. Юриспруденция всегда отличалась высоким конкурсом — и в прошлом году, и 20 лет назад.

В то же время юриспруденция вошла в перечень направлений и специальностей, по которым регулируется объем платного приема. При этом преимущество получают профильные вузы, которые исторически имеют сильную научную школу. Спрос абитуриентов на это направление превышает число доступных мест. Их количество также связано с позицией региона, который формирует потребность в кадрах по тем или иным направлениям и специальностям.

Безусловно, у вузов есть сложности с целевым набором. Организации-заказчики целевого обучения не всегда находятся в устойчивом состоянии и не всегда могут предвидеть, что будет через пять лет. Применительно к педагогическим специальностям особенно это касается сельских и малокомплектных школ. Но механизм целевого обучения существует. Поэтому региональным департаментам и министерствам образования, если речь идет о педагогах, надо активнее его использовать.

Работодатели могут приходить в вуз еще до окончания обучения и выбирать студентов, которые их устраивают. Студенты старших курсов педагогических специальностей при соблюдении предусмотренных требований могут работать в школах учителями. Поэтому важно приглашать их на практику и ориентироваться на тех, кто будет нужен и придет работать в системе.

Механизм целевого обучения развивается с каждым годом, и региональным властям надо гибко реагировать на изменения. Абитуриенты здесь являются заложниками системы: сначала их выбор ограничивается предложениями заказчиков, а затем уже они решают, каким из них воспользоваться.

Подготовил Егор Якимов